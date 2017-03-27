政策大轉彎 高教工會批：教育部充斥惡意謊言

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未具本職兼任教師納入勞基法政策喊卡，教育部將改為修正「兼任教師聘任辦法」，保障兼任教師權益。高教工會痛批，教育部「充斥各種惡意謊言」，更質疑阻止兼任教師適用勞基法，是為學校大量解聘兼任教師合法化。

高教工會指出，聘任辦法與勞基法的最大差異，在於「工作權保障」，如傳出不續聘200名兼任教師的淡江大學，無須具備「正當事由」便能大規模解聘、不續聘兼任教師，但聘任辦法對於兼任教師的工作權保障毫無規範。

高教工會痛批，教育部非但無視多所學校可能惡意不續聘兼任教師情形，更聲稱回應教師團體訴求，「是極大的謊言！」質疑教育部企圖以自訂的聘任辦法，剝奪兼任教師適用勞基法權利，「合法化」踐踏兼任教師工作權。

「轉了一圈，還是什麼保障都沒有！」高教工會研究員陳柏謙表示，教育部聘任辦法完全沒有兼任教師關於工作權保障的規範，未來校方可以用任何理由，例如宣稱課程有其他需求，就可以大量解雇，沒有任何法律保障。

高教工會組織部主任林柏儀也痛批，勞基法是受雇者最基本的保障，必須確認勞工有不勝任事實，才能予以解僱，兼任教師工作權無法獲得基本保障，任何其他保障更可能落空。

針對教育部反對理由，高教工會反駁，兼任教師若納入勞基法不定期契約，將有助教師投入更多心力，一次或短期課程也可以定期契約予以聘任；且現行兼任教師依據不同職級，訂有通用性鐘點費基準，不會因適用勞基法而有不同，更不會「僅剩基本工資」；針對不適任教師，當勞工確實不能勝任時、甚至遭判刑、嚴重違反工作原則，都可以終止勞動契約。

高教工會砲轟，教育部身為主管機關，卻未積極設法保障整體高教環境，要求停止犧牲兼任教師基本權益的惡質作為，否則全國上萬兼任教師必將走上街頭，提出最沉痛抗議。

(中時)