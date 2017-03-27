特別的兒童節禮物 集集鎮公所送防災頭套
兒童節禮物琳瑯滿目，集集鎮公所挑選兼顧實用及安全性的多功能防災頭套，送給鎮內學童，在災難時立即套在頭上防止砸傷，平時還能當午睡枕及靠枕使用；集集鎮長陳紀衡還陪學生進行防災演練，送給孩子一個特別的兒童節禮物。
兒童節前夕，陳紀衡陸續親自到5所國小、1所鎮立幼兒園，發送500多個多功能防災頭套給鎮內兒童，並頒獎表揚模範兒童；並邀請集集消防分隊為學生說明火災、地震等災害防救方法。
陳紀衡說，集集鎮是17年前921大地震的主要災區，因此決定送學童多功能防災頭套，孩子們戴上防災頭套，不僅能防止墜落物品砸傷頭部，還可當午睡枕、靠枕，天冷時也能當抱枕取暖；此外，頭套內側還有可寫下緊急聯絡資料的設計，若真的發生災難時，也能發揮功用。
集集國小校方認為，日本的防災救難教育相當普及且扎實，很開心集集鎮願意跟進，這樣的兒童節禮物，不僅平時相當實用，發生災難還能提升學生自我保護力，一舉數得！
(中時)
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