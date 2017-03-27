盤整氣象站 氣象局攜手苗栗縣設站

苗栗縣是全國少數不具「有人駐守氣象觀測站」的縣市，中央氣象局長辛在勤今天拜訪苗栗縣長徐耀昌，雙方將合作籌設苗栗氣象站，兼具防災觀測、資訊提供、教育等功能。

辛在勤今天率局內氣象團隊主管至苗栗縣政府會晤徐耀昌，雙方針對設置苗栗氣象站用地一事進行協商討論，縣府允諾協助尋覓約2000坪的適當公有土地，做為未來設置苗栗氣象站之用。

辛在勤指出，氣象局目前共26處有人駐守氣象站，但並未平均分布在每個縣市，像是台東就設有3站，苗栗、雲林及彰化（籌設中）則未設，早年設立氣象站有其功能與原則考量，隨著時代演進及科技進步，現在要著手調整氣象站的分布。

他說，盤整全台氣象站資源，設站首要考量是「每個縣市都有」，也會具備當地特色並轉型成在地服務單位。以苗栗而言，除提供氣象、地震等重要資訊外，農業應用主題，將是苗栗氣象站未來發展主軸。

辛在勤表示，苗栗設置有人駐守的氣象站，除進行地面氣象觀測、資料統計，有助於在天然災害情況下提供在地確切資訊，平日也可發揮展示系統，成為在地民眾及學子提升地球科學相關知識的教育場域。

徐耀昌指出，已責成消防局、財政處等單位，於10日內找到適當地點提供土地，經會勘同意後，供氣象局建置苗栗氣象觀測站；另外，氣象局也將全力協助建置完成苗栗縣18鄉鎮市地震即時顯示系統，未來提供在地更精準氣象相關資訊，對苗栗縣發展具正面意義。1060327

(中央社)