同婚釋憲爭議 法務部：惡意攻訐絕不妥協

法務部長邱太三不滿聯合報社論指他在憲法法庭辯論，未以部長的高度論及法律調適、人權與宗教的衝突等核心議題云云，上午親上火線召開記者會澄清。法務部下午再發新聞稿，表示社論內容顯與事實不符，對此惡意攻訐，法務部絕不妥協。

聲明指出，法務部部長在憲法法庭談到傳統民俗稱謂用語乙節，是就聲請人台北市政府訴訟代理人詢問修改民法承認同性婚姻，是否有影響社會秩序及公共利益之具體事例，而轉述周遭親友所詢之生活事實現狀，並未以此為由，反對同性團體追求幸福。

法務部表示，部長在辯論過程中曾詢問鑑定人，「當婚姻自由跟宗教、學術及契約自由等憲法保障之價值產生衝突時，該如何兼顧？」等人權與宗教自由衝突議題，但未獲回應。部長因此於最後陳述時，提出例如神職人員可否拒絕為同性伴侶證婚？有無提供舉行結婚儀式場所之義務？或是遊覽車司機可否拒絕搭載挺同人士來台北參加遊行？等亟待釐清問題。媒體所指部長未論及此等問題，應是未觀看辯論全程而為之錯誤論述。

最後，法務部再度重申，法務部絕對不會反對、阻擋任何追求幸福的權利，不論是組織家庭之人格權利或其他權利，只要不與其他憲法所保障之基本權價值產生衝突，法務部均採開放態度，也相信透過立法過程中之充分討論，一切都能水到渠成。

(中時)