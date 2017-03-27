台中市追加預算歲入歲出差距16億多元 以賒借收入彌平
台中市議會第2次屆第7次臨時會，財政經濟委員會27日審查106年度第1追加減預算！財政局長林顯傾說，該局共追加歲入1487萬餘元。中市追加減預算案歲入淨追加19億2099萬餘元；歲出淨追加35億5755萬元，歲入歲出差距16億3655萬餘元，全數由「賒借收入」彌平。
林顯傾指出，該局追加歲入預算，包括使用規費收入-汽車燃料使用費，106年度財政局編列汽車燃料使用費原預算數為21億1000萬元，追加預算數892萬9000元，追加後預算數21億1892萬9000元；追加項目為交通部核定中市獲配汽車燃料使用費收入，原預算少編數。
林顯傾說，106年財政局編列其他收入預算數為2億3240萬8000元，追加預算數594萬4000元，追加後預算數2億3835萬2000元；追加項目為105年度中市獲配遺贈稅實物抵繳之處分價差、孳息、租金等其他收入。
林顯傾表示，本次追加減預算案，歲入淨追加19億2099萬5000元，歲出淨追加35億5755萬元，歲入歲出差距16億3655萬5000元，全數由「賒借收入」彌平！
市議員楊正中說，中市106年度舉債就高達220億餘元，歷年累計舉債已達1053億元；針對消耗性、重覆性及違反預算法的預算，將於大會中予以刪除，絕不容再債台高築、債留子孫！
(中時)
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