屏東大學打造無礙障宿舍 重度腦麻生更方便
屏東大學商管系大一生詹紹鈺因重度腦性麻痺，只能以輪椅代步，手也不方便，個性卻樂觀開朗，還在學校擔任志工，服務同學。之前他住在一般身障宿舍，生活不便，學校特地為他量身打造一間無障礙宿舍，入住後生活品質大大改善。
紹鈺因母親懷孕時前置胎盤，大腦中樞神經受損，神經與器官發展不完全，造成左上肢手腕外翻及兩腳萎縮，必須以輪椅代步。他小時候父母離異，由外公照顧長大，從小就非常懂事，日常工作盡量自己完成，國中時便學習坐電動輪椅到火車站搭車。
考上屏東大學後，同學都非常願意協助他，讓學習上沒有阻礙。不過上學期他住在一般身障宿舍，因輪椅無法進入浴室廁所，只能用爬的，部分設施也不符合需求，生活很不方便，學校這學期特地為他打造新宿舍。
新宿舍將教官值勤室打通，浴衛空間加大讓輪椅可進入、設備採感應式，書櫃、床鋪高度與位置，全依照紹鈺使用習慣設計，紹鈺搬進去後非常滿意，生活品質大大改善。未來還會安排一名同學和他同住，提供生活上多一層保障。
紹鈺個性開朗，雖然身體不便仍非常熱心公共事務，參加學生諮商中心的志工團隊，幫忙接電話、整理文件資料等工作。中心主任洪菁惠表示，學校身障同學中紹鈺最為不便，但他自信心及自我肯定感高，努力向學、熱愛生命，鼓勵更多同學。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。