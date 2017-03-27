屏東大學打造無礙障宿舍，重度腦麻生更方便

屏東大學大一生詹紹鈺因重度腦性麻痺，只能以輪椅代步，學校為他量身打造一間無障礙宿舍，入住後非常滿意。（潘建志攝）

屏東大學大一生詹紹鈺因重度腦性麻痺，以往宿舍輪椅無法進入，只能用爬的。學校為他量身打造一間無障礙宿舍，浴衛空間加大輪椅可進入、設備採感應式。（潘建志攝）

屏東大學大一生詹紹鈺因重度腦性麻痺，只能以輪椅代步，學校為他量身打造一間無障礙宿舍。（潘建志攝）

屏東大學大一生詹紹鈺雖重度腦性麻痺，但熱心公共事務，參加學生諮商中心的志工團隊，幫忙接電話、整理文件資料等工作。（潘建志攝）

屏東大學商管系大一生詹紹鈺因重度腦性麻痺，只能以輪椅代步，手也不方便，個性卻樂觀開朗，還在學校擔任志工，服務同學。之前他住在一般身障宿舍，生活不便，學校特地為他量身打造一間無障礙宿舍，入住後生活品質大大改善。

紹鈺因母親懷孕時前置胎盤，大腦中樞神經受損，神經與器官發展不完全，造成左上肢手腕外翻及兩腳萎縮，必須以輪椅代步。他小時候父母離異，由外公照顧長大，從小就非常懂事，日常工作盡量自己完成，國中時便學習坐電動輪椅到火車站搭車。

考上屏東大學後，同學都非常願意協助他，讓學習上沒有阻礙。不過上學期他住在一般身障宿舍，因輪椅無法進入浴室廁所，只能用爬的，部分設施也不符合需求，生活很不方便，學校這學期特地為他打造新宿舍。

新宿舍將教官值勤室打通，浴衛空間加大讓輪椅可進入、設備採感應式，書櫃、床鋪高度與位置，全依照紹鈺使用習慣設計，紹鈺搬進去後非常滿意，生活品質大大改善。未來還會安排一名同學和他同住，提供生活上多一層保障。

紹鈺個性開朗，雖然身體不便仍非常熱心公共事務，參加學生諮商中心的志工團隊，幫忙接電話、整理文件資料等工作。中心主任洪菁惠表示，學校身障同學中紹鈺最為不便，但他自信心及自我肯定感高，努力向學、熱愛生命，鼓勵更多同學。

(中時)