農場埋鍋造飯生活 這間學校全國僅有
雲林第一個自學團體基石華德福農場學校春耕，不同於一般學校將農耕當體驗課程，師生長期住在農場上生活與學習，就連插秧也是實實在在完成1、2公頃水田，人工播種搬出幾乎絕跡的「牽輪仔」畫線軌，讓師生見識先人智慧。
農夫老師張幼功拉著像犁般的「牽輪仔」，凡走過，便在溼濘的田土上烙上深痕，這特製的農具，師生都是頭一次見，學生躍躍欲試，爭相拖拉畫軌線。
基石華德福農場學校春耕，全校親師生都投入，機械取代人工，現今農村幾乎銷聲匿跡的「牽輪仔」成為焦點，即使是生手，依著輪軌後退插秧，也能種出整齊經緯，一個上午插完1公頃多稻田，又快又好。
張功功表示，牽輪仔是早期插秧農具，現在幾乎絕跡，他好不容易找到會做的木工師傅客製，特點是讓生手也能把秧苗種齊，俾便日後田間管理。
基石教師團主席余若君指出，該校以農場學校為理想，學生不只有零星的農耕課，而是長期駐紮在農場上埋鍋造飯生活，例如五、六年級才剛結束長達1個月的農場工作，天文、植物、昆蟲、動物、生態、建築、烹飪、野地求生等課程，全在農場上，不僅孩子，老師也收穫很多。
七、八年級導師鄭麗蓉陪學生搭帳棚度過3周的農場生活，她說，該校的農場課程不是體驗，而是真實地腳踩在土地上耕作，師生都得融入宇宙天地，激發出的能量，讓身心靈獲得無限滋養。
五、六年級導師莊惠雅分享，學生在農場上的各項學習效果出奇好，除了學科外，團隊合作與默契，以及解決問題的能力增進最多，有孩子甚至從牛的叫聲，便能了解牛的需求。
(中時)
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