郭書瑤萌吃榴槤 往下一看...深U事業線才是亮點

郭書瑤擁E奶傲人身材。（圖／中時資料照）

瑤瑤搞怪表情吃榴槤，胸前事業線卻成為討論亮點。（圖／取材自郭書瑤臉書）

藝人郭書瑤（瑤瑤）擁有甜美外型和E奶傲人身材，近年努力深耕於戲劇、電影圈，實力演技備受肯定，並常利用社群網站和粉絲互動，今（27日）她曬出吃榴槤的照片，本來想讓大家注意她多變的表情，但照片往下一拉，事業線馬上就讓網友全看錯重點。

照片中，瑤瑤手拿榴槤放在嘴邊，緊閉雙眼的樣子看似有點掙扎，連自己也俏皮說「這個表情到底是好吃還是不好吃咧？！」網友見狀則紛紛笑稱，怎麼看起來像很酸的感覺，但也有人大讚榴槤雖不好聞，但超美味。

除了榴槤滋味被熱議，更多網友注意的卻是照片往下一拉，穿著深U衣服的瑤瑤，微露E奶秀出深邃事業線，不少人大呼「完全看錯重點」、「視線不自覺下滑」，就連好友茵聲也前來大讚「好胸的畫面」，讓底下留言串瞬間歪樓。

(中時電子報)