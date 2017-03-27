TWG Tea A4館開幕　消費滿額送馬卡龍

TWG Tea新店開幕，滿額送馬卡龍。（TWG Tea提供）

TWG Tea新店開幕，滿額送馬卡龍。（TWG Tea提供）

TWG Tea精品店於台北信義新天地A4館開幕，即日起至2017年3月31日，只要前往該店消費達2千元，即可獲得茶香馬卡龍6入禮盒乙份，送完為止。

TWG Tea於2008年創立於新加坡，走訪全球各地蒐集精緻茶葉，並研發眾多手工調配茶，並提供雅緻的摩登茶具及融合茶香的精緻茶點，目前於全球各地重要精品據點均設有沙龍或精品店，包含新加坡Republic Plaza、新加坡濱海灣金沙購物中心，還有曼谷、上海、杜拜、廣州、香港、吉隆坡、東京、馬尼拉、雅加達等地，台北另有101與微風廣場等分店。

(中時)