歷經3天賽程 全國原住民族運動會圓滿閉幕

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2017年全國原住民族運動會歷經3天精彩賽程，27日下午2點在新竹縣體育館圓滿閉幕，大夥並相約2019年台中見！（陳育賢攝）

2017年全國原住民族運動會歷經3天精彩賽程，27日下午2點在縣體育館圓滿閉幕，身兼籌備處主任委員的新竹縣長邱鏡淳感謝1600多位專業裁判、工作人員、志工的協助，大夥並相約2019年台中見！

今年的全國原住民族運動會在新竹縣舉辦，主辦單位以結合傳統、科技、運動元素的開幕典禮，讓全國參賽者、與會貴賓印象深刻，展現力與美的15種競賽活動，在全國16族原住民族夥伴的熱情參與下，順利畫下完美的句點。

縣長邱鏡淳感謝體育署、原民會及縣議會的支持，更感謝賽會運動競賽審查委員們，不辭辛勞地巡視與輔導各競賽場地的安全與賽事進行，並深入了解每個選手的生活情形。

對於新竹縣工作團隊這1年半的努力與付出，發揮創意和行動力，呈現嶄新的模式、嶄新的視野及嶄新的競賽，邱鏡淳也讚譽有加。

邱鏡淳表示，「1棒接1棒，個個是強棒」，第16屆全國原住民族運動會，將在2019年由台中市承辦，台中市副市長林依瑩也表示他們將全力以赴，並與大夥相約屆時台中市再見。

(中時)