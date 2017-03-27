起亞高球菁英賽 錢珮芸並列11名

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台灣高球女將錢珮芸在起亞菁英賽末輪打出5鳥、1鷹、3柏忌的68桿，最後以4輪總計279桿並列11名，這是她今年打入LPGA後成績最好的一戰。

美國女子職業高球巡迴賽（LPGA）總獎金約新台幣5486萬元的起亞菁英賽（KIA Classic），當地時間23日起在美國加州進行4回合共72洞的賽事。

去年拿下LPGA全卡資格，本季才正式踏上LPGA戰場的錢珮芸，前3輪分別打出73桿、66桿、72桿，末輪她抓下5隻小鳥、獵下1隻老鷹，吞下3個柏忌，打出低於標準桿4桿的68桿，4輪總計低於標準桿9桿的279桿成績並列11名。

龔怡萍前3輪陸續交出70桿、75桿、73桿成績，末輪她抓下3隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出低於標準桿2桿的70桿成績，最終以4輪總計平標準桿的288桿成績並列59名。

韓國女將李美林（Mirim Lee）前3輪分別打出68桿、68桿、67桿，末輪她飆出7鳥、0柏忌的65桿，最後以4輪總計低於標準桿20桿的268桿成績奪冠。1060327

(中央社)