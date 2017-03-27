蔡總統：確保夏天供電穩定

總統蔡英文今天視察林口電廠說「非常嚴肅地看待今年夏季供電的問題」，現在是能源轉型關鍵時刻，台灣每一步都不能走錯；林口新機組加入後，更有把握確保今年夏天供電穩定。

蔡總統今天視察林口發電廠，台灣電力公司董事長朱文成、經濟部國營事業委員會副主任委員吳豐盛等人陪同。

蔡總統肯定台電以及林口電廠全體同仁的努力。她說，現在新的一號機和二號機都已經可以滿載發電。「這兩座新機組加入之後，我們就更有把握，可以確保今年夏天的供電穩定」。

她說，「我們非常嚴肅地看待今年夏季供電的問題，尤其現在是能源轉型的關鍵時刻，台灣每一步都不能走錯」。在綠能補充上來之前，要盡全力，讓現階段火力電廠的擴充和更新的計畫，都能夠如期如質，甚至提前完成。

她希望，在夏天來臨之前，大潭電廠所增購的2座機組，以及大林電廠的一號機，都要能夠併聯發電。她要請經濟部以及台電的同仁，務必要全力以赴。

蔡總統希望，到了2025年，天然氣發電占總發電比例的50%，燃煤是30%，綠能是20%。也就是說，燃煤發電在不久的未來，仍然是台灣電力的重要基載。

蔡總統指出，燃煤發電是一種會影響空氣品質的發電模式。但是科技可以幫助解決問題。她今天特別來到林口電廠，就是因為林口電廠是解決問題很好的示範。

她說，林口電廠是台灣所有火力電廠當中，空污管理的模範生。透過環保設備的投資，加上以全密閉的方式來運煤和儲煤，現在，林口電廠的污染物排放，不管是氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）以及細懸浮微粒PM2.5，都優於環保標準，甚至能夠接近天然氣發電的水準。

另外，蔡總統說，林口電廠也積極復育野百合，發展海洋牧場，朝著生態電廠的目標穩健前進。在林口電廠，可以看到，因為台電的改變，台灣就可以一步一步地改變。

她說，台電是一間百年企業。過去百年來，台電為台灣打造了完善的電力設施；不管刮風下雨，始終盡責地，把每一度電，送進每一戶家庭、每一個營業場所、每一個需要用電的角落。

蔡總統說，在不同的歷史階段，台電肩負著不同的責任。從努力發電到管理用電，接下來，她期許台電「要成為推動台灣能源轉型的先鋒」。

她說，一方面要積極發展再生能源，另外一方面，也要推動火力電廠的升級，「把林口電廠經驗，變成一個模範，讓其他電廠可以學習」。1060327

(中央社)