惡男把人打到腦水腫 坐牢7年還要賠償249萬
男子陸冠宏因行車糾紛，找來5名男子持斧頭、球棒，到林姓男子工作的鍋貼店，2013年9月28日晚上9點多，將林男打到頭破血流，至今還需裝設腦壓監測，服用抗癲癇藥物、四肢動作不協調，高等法院判決，行凶的陸姓等人依殺人未遂，判決有期徒刑7年，家屬附帶民事損害賠償，士林地院判決陸等人須負擔連帶賠償責任，共計的249萬多元，全案仍可上訴。
林的家屬要求465萬多元，包括醫藥費、看護費、工作損失、以及精神損害賠償100萬，但動手的陸男表示，被害人頭部受傷，是一名綽號「小虎」的男子動手造成，與他無關，而且看護費、工作損失都沒有收據，不願意賠償。
但法院認為，陸等人明知林已經受創倒在地上，還用質地堅硬的鐵槌攻擊頭部，導致頭骨破裂、顱內出血、腦水腫，一群人分別持棍棒圍攻，不論是否是陸攻擊，他仍然要為了共同圍毆所導致的損害，負起共同侵權行為。
陸男等人願意賠償10萬多元的醫藥費，其他都認為不合理，法官審酌，依薪資計算工作損失，勞動力喪失部份，以及精神損害賠償40萬，陸除了被判刑坐牢以外，還要拿出249萬多萬給被害人。
(中時)
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