職業社會工作員 角色經常被誤解

高榮台南分院王志龍院長(左一)與院內醫師肯定社工(中4位)的專業能力。（黃文博翻攝）

4月2日是「社工日」，但許多民眾對社工的角色，仍常誤解！社工經常被誤認是志工，民眾常問「你是志工喔，有領薪水嗎?」，因此鬧出許多笑話，事實上社工肩負許多社會責任與期待，每位社工的背後，都擁有許多精彩人生故事。

高雄榮總台南分院表示，早上八點上班，剛踏入辦公室，就接到電話，「社工室嗎？這裡是服務台，今早門診區志工臨時請假，可以調派人力嗎？」正起身準備下樓時，電話又響起：「喂，社工嗎？掛號處現在有民眾陳情抱怨，請協助處理」。

好不容易回到位置上，內科病房呼喚，有位單身伯伯，具攻擊性且曾有走失紀錄，需僱請一對一專人照料，但已無什麼存款，病房請求社工協助。這是社工員平時工作的點滴。

依據醫院評鑑規定，急性病房每100床最少配置一名社工，但社工不只照顧這100人，因為還有門診病人、慢性病房病人。

社工師陳珮沄說，「社工的工作包山包海，也要集結十八般武藝在一身」，醫院社工要協助病人(家屬)與醫護人員溝通，要為案主家庭謀福利，協調連結物資、衛教器材等資源，只要是非醫療性的工作，幾乎全由社工承擔；所以在醫院各個角落都能看到社工的身影。

高雄榮總台南分院社工室主任林金源表示，病人除了身體狀況需要治療，常常伴隨著難解的家庭與社會問題，形形色色的病人與家屬，天天上演著人性的光明與黑暗。社工每日要面對不同類型的病人與待解決的問題，分身乏術是常有的狀況，另外也考驗社工的應變能力。

院長王志龍指出，「社工」與「志工」常被混淆，民眾認為弱勢關懷、公益服務人人都可勝任，事實上助人層次相距甚遠，「志工」多秉持善心與愛心而關懷他人；而醫院「社工」是一門專業職業，除要兼具「志工」服務精神外，社工係以學科為基礎，透過專業技能，結合社政、衛政、村里長與民間等單位，從病人住院到出院準備，提供的全人的服務。

(中時)