國民黨民調 蔡英文滿意度剩25.7％

根據國民黨27日公布的民調，蔡英文滿意度僅剩25.7％。（圖／本報資料照片，方濬哲攝）

國民黨今(27)日公布蔡英文總統上任滿意度暨「保防法」與「反滲透法」最新民調。結果顯示，有過半或近半數民眾認為，「保防法」與「反滲透法」顯然是侵犯人權、綠色恐怖。至於蔡英文總統施政滿意度，僅有25.7%，不滿意度則高達61.5%。

民調顯示，認為蔡政府擬制訂保防法形同人二復辟、綠色恐怖者高達50.3%；至於民進黨立委要求訂定反滲透法，認為這項法案侵犯人權，干預新聞自由的高達44.8%，不同意的只有29.9%。

至於蔡英文總統施政滿意度，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，蔡英文上任「不到一年」爭議不斷，施政滿意度目前僅有相當難堪的25.7%，已創下國際政治上的「金氏世界紀錄」；不滿意度則高達61.5%，有近三分之二的台灣民眾不滿意蔡英文「荒腔走板」的施政表現。

胡文琦指出，僅管多數民眾不滿意蔡政府的施政，但對於是否要罷免蔡英文，目前回答不同意者59.4%，同意罷免者僅為28.9%。

不過，儘管民進黨為國會多數，要通過罷免案難度高，但仍有高達57.4%的民眾認為，仍然應該提出罷免案以增加監督壓力，不同意者占33.6%。

胡文琦強調，對於此次民調所呈現的結果，國民黨將審慎配合民意走向，稱職扮演最大忠誠在野黨的角色，至於「不符民意」的綠營立委，將會積極研究推動相關罷免，目前民間地方上已經發動的罷免案，國民黨也將全力支持。

另外，胡文琦也說明此次民調中有關政黨支持度的部分，國民黨為23.4%，略呈上揚態勢，民進黨則是15.6%「大幅下滑」，且無反應及政黨中立兩者相加則高達52%，都呈現台灣走中道路線的民意趨勢此項指標的「理性中間選民」微妙訊息透露，國民黨將繼續努力精進「接地氣」，並提出真正福國利民的政策來重新贏回政權。

該民調係委託全國意向顧問公司於3月24日至3月26日期間進行，樣本數1069 人，抽樣誤差為正負百分之三。

(中時電子報)