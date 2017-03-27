6旬翁靜脈曲張影響生活 手術獲新生

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐呼籲民眾應避免久站，才能避免靜脈曲張。（林欣儀攝）

台中市年屆6旬的洪姓、許姓男子，近年來出現雙腿痠痛症狀，且病症越來越嚴重，日前更發現小腿冒出如蚯蚓般的扭曲血管，嚴重影響觀瞻，因害怕被人指指點點，洪、許2人越來越自閉，幾乎不敢穿短褲外出，所幸日前到亞大醫院接受微創手術，終於恢復正常生活。

喜愛登山的洪男告訴醫生，2年前開始雙腿出現痠痛情況，天冷時痛感更明顯，夜間幾乎無法入眠，嚴重影響生活品質，一度以為是氣候導致，但到免疫風濕科求診，病況卻未獲改善，日前甚至皮膚出現潰爛情況，整條體有綠色蚯蚓的血管紋路，擔心別人異樣眼光，連最愛的爬山都只好放棄。

開便當店的許男則因為長時間久站，近幾年腿部冒出青筋，他表示，為了工作方便，無論什麼季節都是穿短褲，但從腿部冒出青筋後，總覺得客人會緊盯著自己的雙腿，擔心異樣眼光，只好改穿長褲遮醜，卻得忍受炎熱。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，洪、許2人是因靜脈曲張，其中，許男屬後期、症狀較嚴重，恐因蜂窩性組織炎導致傷口潰爛，最後造成靜脈潰瘍，所幸2人經微創手術治療，終於不必再受靜脈曲張的苦，但半年內仍須穿著醫療彈性襪。

劉殷佐指出，包括廚師、百貨公司櫃姐、美髮業從業者都是容易罹患靜脈曲張，其致病原因是下肢靜脈的靜脈瓣膜因年長逐漸喪失功能，導致周邊血液預防逆流正常功能受損，建議久站者應適時走動，返家後要提腿、按摩腿部，能有效避免。

(中時)