柯P到大馬推YouBike 下月來台談細節
北市府今與馬來西亞雪蘭莪州簽署3項合作備忘錄，分別是城市交通經驗、創新創業與智慧城市產業交流，市長柯文哲透露，下個月會來台北談YouBike合作細節，因為產業輸出，不會馬上百分之百移植。
柯文哲今與馬來西亞雪蘭莪州務大臣拿都斯理阿濟茲敏阿里共同見證，兩地簽署了3項合作備忘錄，分別是林欽榮副市長與鄧章欽拿督簽署的城市交通經驗合作備忘錄，產業發展局長林崇傑與雪蘭莪州資訊與電子商務理事會，簽署startup創新創業交流備忘錄，及資訊局長李維斌與Smart Selangor Delivery Unit副主任法米博士簽署的智慧城市產業交流備忘錄。
柯文哲指出，雪蘭莪州產業發展主力是資通訊、生技和智慧城市產業，剛好跟台北市相同，所以雙方簽了一個合作平台，將來馬國州政府和北市府會進行產業資訊交換，至於新創產業合作計畫，台馬會各選出團隊到對方國家設公司。
合作備忘錄中最受注目的YouBike，柯文哲說，雪蘭莪州下個月會來台北談YouBike，並找他騎腳踏車，至於商業談判，這些都會留在下月到台北再講。
柯文哲說，雪蘭莪州有600萬人口，為了解決塞車嚴重問題，想要引進YouBike，北市公共運輸加YouBike的交通思維和模式若成功，可以輸出到東南亞其他國家。
今天中午北市觀傳局在馬來西亞舉辦旅遊發布會，大馬明星說曾體驗過YouBike，但認為台北市和馬國天氣不同，台北比較適合，柯則說，馬國雖然比較熱，但在台北夏天也有在騎YouBike，他強調，產業輸出是需要靠腦袋的，還會再修改，不會馬上百分之百馬上移植。
(中時)
關鍵字：柯文哲
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