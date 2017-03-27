屏北原鄉旅行 療癒心靈重新出發
每個行業都會有職業倦怠的時刻，放下煩悶，走一趟屏北部落，親身體驗「老闆找不到」遊程，可望療癒心靈，儲備重新出發的動力！
屏東縣政府近年積極整合屏東部落觀光，著力於產業特色塑造、生態環境保育及原民資源深化等面向，原民處長伍麗華不諱言，185縣道就像一串項鍊，串起沿途部落的珍珠，期望透過原鄉境內珍貴資源，讓更多民眾一同感受屏北部落的迷人之處。
今年針對深度小眾客群推出6大隱藏版路線，遊程設計發想以現代人日常共同遭遇的問題進行內容規畫，包含被主管欺壓、加班加到快爆肝、下班還是索命連環扣、缺乏冒險挑戰精神等，希望結合部落文化特色，打造全新話題。
因為深山部落收訊不好，6大路線命名也大玩Kuso，包含老闆找不到、洩憤超有感、拒當肝苦人、讓我大放空、荒野求生計、挑戰冒險王等，透過民眾內心共鳴，讓旅遊不只是一般的出遊行程，更多了一份療育紓壓的加值效果。
為讓從未造訪屏北部落的民眾先一睹秘境魅力，屏縣府特地深度走訪台24線及185線道沿線，將文化精神融入獨特新觀點，集結三鄉部落人共同的心血呈現《旅行屏北來我家吧！》微電影，用不同拍攝視角，引領大家一同遊歷屏北部落的自在與美好。
(中時)
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