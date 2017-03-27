大甲媽遶境後 西螺延平老街宛如大型垃圾場

我要評比

大甲媽祖26日晚上駐駕西螺，延平老街像被垃圾轟炸過，滿目瘡痍。（周麗蘭攝）

西螺清潔隊忙一上午，延平老街到27日中午時分垃圾才裝好袋，仍然堆置在街頭，一不小心又被輾碎。（周麗蘭攝）

西螺清潔隊垃圾車收集大甲媽遶境垃圾，總重約六公噸（周麗蘭攝）

大甲媽祖昨晚上抵達西螺鎮，隨後在鎮上遶境，延平老街綿延2公里上千攤的小吃攤恭候遊客，沒想到一夜激情過後，整條延平路像被垃圾炸過一樣，鎮民形容「滿目瘡痍、慘不忍睹」，清潔隊估計產生6噸垃圾。

大甲媽昨晚停留到晚上11點起駕，未料激情過後整條街像大型垃圾場，滿布空瓶、空盒、塑膠袋、紙袋、衛生紙、竹籤、廚餘、筷子、像無政府狀態。

一名鎮民表示，早上出門看到滿條街的垃圾「傻眼」、「痛苦」，好像沒有人要負責似的。

大甲媽到西螺鎮駐駕於福興宮，前年與去年廟方向攤商收取100元清潔費，外包清潔公司處理垃圾。

今年召開協調會時，附近店家有「異見」，福興宮今年並未收清潔費，讓攤商與街上的店家協調收租、清潔事宜。

西螺鎮公所清潔隊表示，先前聽說店家會負責清理，一早看到那麼髒，立即出動打掃。

清潔隊員表示，「非常胎哥」，街道到處垃圾，廚餘被車子輾平在路中央，到處油膩膩，真不知道是怎麼發生的。

據了解，整條美食街完全沒設垃圾桶，香客、遊客隨吃隨丟，整條馬路就是垃圾桶。

福興里長陳翠華出面找店家清理，有些店家自掃門前垃圾，有些店家表明「垃圾不是我們製造」，拒絕清理。

福興宮指出，去年收100元清潔費其實不夠用，後來還多墊3、4萬元處理垃圾，今年大家有意見也不強求了。

福興宮強調，廟方很重視環保，今年就採用電子砲取代鞭炮，遶境過的幾條街，也只有延平老街那麼髒，可想見大部分香客還是很有道德感。

二十九日大甲媽又要回鑾經過西螺鎮，延平老街垃圾惡夢可能還會重演。

(中時)