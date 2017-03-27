三大全台第一！ 麗寶卡丁車賽道4／1強勢試營運
住飯店、逛OUTLET、開卡丁、玩樂園！迎接兒童節連假，麗寶樂園推出「Toy land重溫你的玩具夢」活動，福容大飯店強打「童樂一起fun」住房優惠，吃、住、玩通包，每位兒童加價千元有找，OUTLET MALL則舉辦時尚童裝特賣會，另外，詢問度破表的國際賽車場「卡丁車賽道」，明起開放預約，將於4月1日試營運。
「麗寶國際賽車場擁有三大全台第一！」總經理朱康震表示，除義大利原裝卡丁車為全台馬力最強，賽道1.5公里為全台最長，並是全台唯一通過FIA、CIK國際認證；至於收費部分則為全台最超值，他說，場內車型分單、雙人座，試營運期間，每人799元起可體驗8分鐘。
為了讓遊客有更難忘奔馳體驗，麗寶國際賽車場獨步全台，推出GoPro錄影加值服務，於部分單卡丁車身安裝雙鏡頭，試營運期間9折優惠；兒童節連假期間，遊客持當日麗寶樂園密室逃脫憑證，可折抵單人卡丁車費用100元，持卡丁車憑證也可以350元優惠價體驗密室逃脫，
想要輕鬆玩遍渡假區，麗寶樂園推出「Toy land重溫你的玩具夢」活動，大人同享兒童價490元，加碼贈送遊園抵用券。園長王永豪表示，園內舉辦歡樂花車遊行，新增巨型玩具盒、格鬥擂台等趣味拍照場景，還引進1.8米高的互動式戰火金剛機器人，也有「願望彩虹魚」兒童秀，星光樂園則延長營業至晚上8點。
「全民童樂，重拾童心！」渡假區內新開幕的OUTLET MALL，匯集120個國際品牌，並推出全台OUTLET獨家Armanijunior時尚童裝特賣會，4月份的週末、週日開放免費親子教室，遊客不但可以盡情逛街，還可同享受手作樂趣。
玩累了、逛累了，步行3分鐘能就近入住福容大飯店，除「童樂一起fun」優惠，兒童加價入住千元有找，4月兒童月於田園咖啡廳晚餐時段「1位大人用餐加送1位同行兒童半價優惠。」
(中時)
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