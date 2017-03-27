世大運救災反恐演練 攻堅場面逼真

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台北世大運8月即將登場，本周四將進行世大運災害防救及反恐演習，總統蔡英文也會到場視察，今下午在開閉幕場館台北田徑場周邊進行演練預演，模擬歹徒挾持巴士，開閉幕典禮發現爆裂物、毒化，並出動黑鷹直升機進行攻堅，現場模擬槍聲、爆炸聲四起，演練效果逼真。

全世界恐怖攻擊頻傳，世大運屆時將聚集各國選手、觀光客，中央及主辦單位北市府對反恐演練嚴陣以待。今現場模擬歹徒挾持國際選手接駁車，與警方僵持不下，出動特勤小組談判、攻堅，最後順利救出人質。

接著在台北田徑場內，演練世大運開幕典禮前，歹徒在現場放置毒性化學物質及爆裂物，由防爆小組處理爆裂物。現場也模擬多名恐怖份子逃竄到園區內，軍方出動黑鷹直升機，讓反恐人員在大樓垂降，空、地人員配合立體攻堅。

世大運維安處長、北市警察局警政監黃嵩琛表示，國外恐攻事件頻傳，為確保世大運期間的安全，北市與中央合作，進行相關演練，今主要針對人質挾持、爆裂物處理，還有大量傷兵演練，約動員2000多名同仁支援，國軍也有提供協助。

由於大型賽事容易遭受恐攻，黃嵩琛強調，針對歐洲這類孤狼式的恐怖攻擊，會加強演練，場館周邊會做好安檢，中央情資單位也在蒐集相關情報，中央與地方政府會聯手防範。

(中時)