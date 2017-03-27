南投縣衛生局，稽查清明節應景食品

南投縣衛生局人員，稽查市售清明節應景食品。（廖志晃攝）

清明節將近，南投縣衛生局為確保民眾飲食衛生安全，稽查傳統市場、超市及糕餅零售商應景食品52件，除4件潤餅皮尚在檢驗中，其他食品有5件不符規定，其中4件為外縣市業者，已移送所轄衛生局；1件不合格產品為南投縣業者，將依法處辦。

為維護民眾食用安全，衛生局呼籲農友栽種蔬果，施用農藥應符合相關法令，同時提醒民眾清洗蔬菜時應去除外葉，以水沖洗蔬菜根部，將泥沙清除，並將根部摘除，再用水浸泡10至20分鐘，以流動的自來水沖洗2至3遍。

衛生局提醒民眾，選購清明節食品時，應選擇商譽良好且作業場所清潔衛生的店家，購買即食食品後應盡速食用完畢，以免影響品質；另掃墓祭拜食品，常溫下置放時間較長，容易有微生物孳生，要加熱後再食用，以確保食品安全。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽衛生局服務專線049-2231994。

(中時)