中澳破特大跨境毒品走私案 抄安毒百餘公斤
近日，在大陸公安部禁毒局和海關總署緝私局的協調指揮下，廣東省公安廳禁毒局與海關總署廣東分署緝私局通力合作，結合深圳、東莞公安禁毒部門和深圳海關緝私部門開展統一收網行動，破獲一特大跨境走私毒品案，抓獲犯罪嫌疑人2名，繳獲安非他命100餘公斤。這是繼澳大利亞警方在其境內抓獲3名犯罪嫌疑人後的又一次統一收網行動。截至目前，中澳兩國警方共抓獲犯罪嫌疑人5名，一個通過海運管道走私毒品安非他命的犯罪集團被成功摧毀。
據瞭解，依託中澳聯合緝毒「火焰」專項行動的國際執法合作平台，中澳雙方實現了高效的涉毒品情報交流與資訊互換，推動了兩地執法部門間的聯動效能，實現了涉毒案件打擊範圍的延伸，有效打擊了毒品走私犯罪的首尾兩端。
據統計，自2015年11月以來，廣東警方共偵辦30餘起涉澳大利亞毒品案件，抓獲70餘名犯罪嫌疑人，繳獲各類毒品1730餘公斤，製毒原料3310餘公斤。澳大利亞警方共偵辦60餘宗毒品案件，抓獲80餘名犯罪嫌疑人，繳獲毒品安非他命1830餘公斤，麻黃碱580餘公斤。
廣東公安禁毒、海關緝私部門負責人表示，將進一步加強國際警務執法合作，繼續保持高效的合作關係，嚴厲打擊跨境毒品犯罪活動。
(旺報)
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