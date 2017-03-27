柯文哲身邊走了「戳戳妹」來了「拉拉弟」
為拓展馬來西亞及穆斯林旅遊市場，台北市長柯文哲出訪第2天，今在吉隆坡舉辦台北旅遊發佈會，並和中華航空何煖軒董事長一起發布最新台北旅遊產品，並接受大馬媒體受訪；今天下午台灣媒體問柯文哲，大馬媒體提問是不是沒有像台灣媒體那麼兇猛？柯說，台灣媒體像鯊魚。
台灣媒體追問，「那大馬的呢？」北市府發言人劉奕霆在一旁頻喊謝謝、謝謝；北市媒體事務組員鄒建威則是旁邊制止柯發言，柯則說，現在沒有「戳戳妹」，但現在有「拉拉弟」。
心直口快的柯文哲過去身邊有一位貼身「戳戳妹」，她就是葉芝邑，在柯文哲發言時，戳戳妹都會在身邊，只要他一說錯話，她就會戳他，但已離職，「戳戳妹」的工作就由鄒建威接手。
(中時)
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