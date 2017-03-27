鴯（苗鳥）寶寶頭好壯壯 保育員監控體重
台北市動物園今年2月中以人工方式孵化4顆鴯（苗鳥）蛋，不過，因鴯（苗鳥）為地球上體型僅次於鴕鳥的第二大鳥類，保育員得每天監控成長，確保體重不會超過雙腳負荷。
每年10月底到翌年2月是鴯（苗鳥）繁殖季，成熟的母鴯（苗鳥）每隔2、3天就能產下一顆蛋，一窩蛋約有6、7顆，北市動物園的鴯（苗鳥）去年11月起陸續下蛋，保育員依蛋的顏色、外觀完整度進行初步挑選，再轉交孵化室人工孵化。
北市動物園發言人曹先紹表示，鴯（苗鳥）孵化期約48至52天，墨綠色的蛋殼相當厚，無法以照蛋方式確認胚胎發育，每顆鴯（苗鳥）蛋就像「驚喜蛋」，必須耐心等待孵化期滿，才知道是否為成功受精、發育的「中獎蛋」。
孵化期滿後，鴯（苗鳥）寶寶會用嘴巴慢慢啄開外殼，初期吸收卵黃囊為能量來源，最後用雙腳站起撐破外殼，破殼而出過程約24小時。曹先紹笑說，破殼後的鴯（苗鳥）寶寶，都在溫暖的箱籠內睡得東倒西歪，可想而知，破殼過程簡直是「累死寶寶了」。
鴯（苗鳥）屬於早熟性鳥類，破殼3、4天後可以自行站立、進食，1個月後可達1公斤重，所以保育員為確保鴯（苗鳥）寶寶雙腳可以正常發育，也要控制體重。1060327
(中央社)
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