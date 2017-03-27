溫翠蘋妹誤信偏方治病 業者遭重罰
藝人溫翠蘋妹妹罹乳癌，傳出她在業者說服下購買百萬睡蓮產品治癌，但還是病逝。宜蘭縣衛生局今天說，業者涉及廣告不實，依食品衛生安全管理法等，重罰新台幣266萬元。
衛生局表示，媒體報導溫翠蘋妹妹購買、服用宣稱可讓癌細胞變良性的睡蓮商品，導致病情惡化。衛生局日前就派員前往李姓經銷商與1家「睡蓮主題館」稽查抽驗相關產品，並將其中沒有成份標示與任何認證的5項食品與4項化妝品，送往衛福部化驗，近日將會有結果。
衛生局表示，經過調查，李姓經銷商在宣稱療效的廣告、文宣上，易生誤解、廣告不實，造成民眾誤信、延誤治療，甚至放棄正規治療，情節重大，依違反食品安全衛生管理法、化粧品衛生管理條例等規定，從重裁處李姓經銷商266萬元罰鍰，並要求立即撤除違規廣告，並命其不得販賣、供應或陳列違規產品。後續將移請檢調偵辦。
此外，這家「睡蓮主題館」也有相關標示不符等問題，罰鍰20萬元。
衛生局說，這是自民國102年食安法修法後，近年來縣內最高罰鍰，希望藉此以正視聽，並提醒民眾，食品非藥品，不具有療效。有病應及時就醫，勿輕信廣告內容，避免延誤治療時機危害健康。
遭開罰的李姓經銷商在衛生局宣布這項裁罰之後，截至下午4時30分之前尚未有回應，他的電話始終未接聽。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。