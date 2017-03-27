溫翠蘋妹誤信偏方治病 業者遭重罰

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藝人溫翠蘋妹妹罹乳癌，傳出她在業者說服下購買百萬睡蓮產品治癌，但還是病逝。宜蘭縣衛生局今天說，業者涉及廣告不實，依食品衛生安全管理法等，重罰新台幣266萬元。

衛生局表示，媒體報導溫翠蘋妹妹購買、服用宣稱可讓癌細胞變良性的睡蓮商品，導致病情惡化。衛生局日前就派員前往李姓經銷商與1家「睡蓮主題館」稽查抽驗相關產品，並將其中沒有成份標示與任何認證的5項食品與4項化妝品，送往衛福部化驗，近日將會有結果。

衛生局表示，經過調查，李姓經銷商在宣稱療效的廣告、文宣上，易生誤解、廣告不實，造成民眾誤信、延誤治療，甚至放棄正規治療，情節重大，依違反食品安全衛生管理法、化粧品衛生管理條例等規定，從重裁處李姓經銷商266萬元罰鍰，並要求立即撤除違規廣告，並命其不得販賣、供應或陳列違規產品。後續將移請檢調偵辦。

此外，這家「睡蓮主題館」也有相關標示不符等問題，罰鍰20萬元。

衛生局說，這是自民國102年食安法修法後，近年來縣內最高罰鍰，希望藉此以正視聽，並提醒民眾，食品非藥品，不具有療效。有病應及時就醫，勿輕信廣告內容，避免延誤治療時機危害健康。

遭開罰的李姓經銷商在衛生局宣布這項裁罰之後，截至下午4時30分之前尚未有回應，他的電話始終未接聽。1060327

(中央社)