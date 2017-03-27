心靈導師被控性侵猥褻學徒 檢方起訴

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34歲男子吳東融自稱「心靈導師」開班授課，被至少5名學員指控以進行「開脈輪」等儀式，強制性侵、猥褻得逞。新北地檢署今天依妨害性自主等罪起訴吳男。

檢警調查，吳東融退伍後從事廚師、調酒師等工作，他多年前參加心靈講座後，自創心靈課程，並開班授課改行當起「老師」，教導如何實踐夢想、建立自信、發揮最大潛能，學員人數逾300人。

檢方指出，吳男於去年11月13日晚間以舉辦「金錢能量工作坊」名義，召集女學員到中和一家汽車旅館進行活動課程，先以調酒、敲缽、布陣等儀式，鬆懈女學員的心情，鞏固對他的信任感。

檢方查出，吳男14日凌晨命令女學員A女到汽車旅館內一間獨立臥房，佯稱為A女進行「開脈輪」、沐浴淨化等儀式，以手指及性器官對A女侵得逞。

14日上午7時，吳男被控在汽車旅館的廁所內，對另一名B女佯稱進行「開脈輪」儀式，對B女強制猥褻得逞。

檢方調查，吳男在去年11月14日結束「金錢能量工作坊」活動以後，佯稱要對A女進行「空間進化」為由，到A女台北市家中，又進行「開脈輪」儀式，以手指性侵A女，還要求A女對吳男口交，藉此「取悅師父」，並以手指插入A女肛門性侵得逞。

15日凌晨，吳男假借舉辦限女性參加的「金錢能量，滿月」活動名義，找來另外4名女子到台北市一家旅館，再度假借進行「開脈輪」儀式，分別以手指性侵這些女子得逞，其中1女還在追查中。1060327

(中央社)