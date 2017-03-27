心靈導師被控性侵猥褻學徒 檢方起訴
34歲男子吳東融自稱「心靈導師」開班授課，被至少5名學員指控以進行「開脈輪」等儀式，強制性侵、猥褻得逞。新北地檢署今天依妨害性自主等罪起訴吳男。
檢警調查，吳東融退伍後從事廚師、調酒師等工作，他多年前參加心靈講座後，自創心靈課程，並開班授課改行當起「老師」，教導如何實踐夢想、建立自信、發揮最大潛能，學員人數逾300人。
檢方指出，吳男於去年11月13日晚間以舉辦「金錢能量工作坊」名義，召集女學員到中和一家汽車旅館進行活動課程，先以調酒、敲缽、布陣等儀式，鬆懈女學員的心情，鞏固對他的信任感。
檢方查出，吳男14日凌晨命令女學員A女到汽車旅館內一間獨立臥房，佯稱為A女進行「開脈輪」、沐浴淨化等儀式，以手指及性器官對A女侵得逞。
14日上午7時，吳男被控在汽車旅館的廁所內，對另一名B女佯稱進行「開脈輪」儀式，對B女強制猥褻得逞。
檢方調查，吳男在去年11月14日結束「金錢能量工作坊」活動以後，佯稱要對A女進行「空間進化」為由，到A女台北市家中，又進行「開脈輪」儀式，以手指性侵A女，還要求A女對吳男口交，藉此「取悅師父」，並以手指插入A女肛門性侵得逞。
15日凌晨，吳男假借舉辦限女性參加的「金錢能量，滿月」活動名義，找來另外4名女子到台北市一家旅館，再度假借進行「開脈輪」儀式，分別以手指性侵這些女子得逞，其中1女還在追查中。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。