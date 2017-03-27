夜尿族看過來 頻尿擾清夢這東西要少吃

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夜間睡到一半常得跑廁所小便？日本的醫生研究後提出建議，有這種症狀的人可能必須減少鹽的攝取。

英國廣播公司（BBC）報導，這種症狀稱為「夜尿症」，主要影響60歲以上族群，會導致睡眠中斷，可能嚴重影響生活品質。

研究人員在這份300多名志願者受試的研究報告中發現，降低鹽的攝取能讓人排尿減少。

日本長崎大學研究人員在倫敦舉行的歐洲泌尿科醫學會（European Association of Urology）大會發表這項發現。

研究人員建議攝取高鹽飲食又有睡眠問題的患者減少鹽攝取，並追蹤他們的作息變化3個月。

平均來說，受試者半夜跑廁所的頻率從超過2次減少至1次，白天的小便頻率也減少，生活品質隨之改善。

研究報告執筆人松尾朋博（Matsuo Tomohiro）表示，需進行更大規模研究才能確定兩者關連，但這項研究結果依然能提供年長者幫助。

他說：「只要簡單調整飲食，就有可能大幅改善許多人的生活品質，這項研究提供這樣的可能性。」（譯者：中央社周莉芳）1060327

(中央社)