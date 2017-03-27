台中捷運納入前瞻 林佳龍：打造中台路網

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台中市捷運綠線延伸到彰化、捷運藍線、山手線等都獲納入行政院前瞻基礎建設，台中市長林佳龍今天說，未來路網將持續延伸，甚至擴及彰投，打造更四通八達的中台灣交通網。

台中市政府爭取的「大台中山手線」、「捷運藍線」及「捷運綠線延伸到彰化」等重大建設都納入前瞻基礎建設中，宣告台中正式進入軌道發展新時代。

林佳龍今天在市政會議中強調，台中市需要環狀的軌道運輸，讓捷運可以走到市區與山海屯，未來路網將持續延伸，甚至擴及彰投，打造更四通八達的中台灣交通網。

林佳龍指出，行政院前瞻基礎建設計畫納入台中捷運綠線延伸至彰化，以及捷運藍線以台灣大道為路廊，未來捷運藍綠線交叉，將有助於捷運發展；其中，台中市對於捷運綠線已有清楚規劃，過去用公務預算購地，如能提早開發，將對市政建設很有幫助。

捷運藍線部分，市府也與中央建議調整財務計算方法，將先前土地徵收尚未補償的300億元，從捷運藍線的財務負擔中抽出，讓市府進行場站土地開發，提高工程費用自償率，如此將可大幅增加中央補助款、降低地方配合款，有效運用市府資源。

林佳龍說，市府將進行捷運藍線下一期規劃，延伸捷運路網至屯區；感謝立法委員何欣純協助爭取交通部同意補助市府1000萬元，辦理「大平霧捷運系統」可行性研究，將能有助於加速啟動屯區捷運計畫。

台中市交通局指出，「大平霧捷運系統」目前的規劃是從捷運綠線B13站（大慶車站），沿途行經文心南路、德芳南路，並沿旱溪往北，從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平再轉至北屯，將與綠線形成環狀路網。1060327

(中央社)