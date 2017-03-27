台北市與大馬雪州政府簽3項備忘錄

我要評比

台北市長柯文哲今天中午與馬來西亞雪蘭莪州政府合作，簽署3項合作備忘錄，未來可望讓台北市與雪蘭莪州搭建有益於雙方的交流、互訪與實體合作關係。

在柯文哲與雪蘭莪州務大臣阿茲敏阿里（Dato' Seri Mohamed Azmin Bin Ali）見證下，台北市政府與雪蘭莪州簽署完成3項合作備忘錄。

3項合作備忘錄分別是副市長林欽榮與雪蘭莪州高級行政議員鄧章欽簽署的城市交通經驗合作備忘錄，產業發展局局長林崇傑與雪蘭莪州資訊與電子商務理事會（SITEC）理事長楊凱斌簽署的startup創新創業交流備忘錄，以及資訊局局長李維斌與Smart Selangor Delivery Unit副主任法米博士簽署的智慧城市產業交流備忘錄。

柯文哲與阿茲敏阿里大臣在見證儀式上表示，簽署諒解備忘錄後具體的交流才是核心，期勉各自簽署機構具體實踐交流內容，實踐「台灣走出去，世界走進來」的開放視野，提升台北都會環境的國際包容與能見度。

柯文哲也說，台北市府近來積極推動新能源及綠色運輸發展，全面提升交通建設與服務。目前積極推動的3U計畫，以IOT技術一次整合 YouBike、U-Moto 及U-Car 服務，更希望藉由跨縣市的公共服務，打造橫跨新竹至基隆的北台灣「3U」生活圈，透過單車、機車、汽車公共運具共享的方式解決交通壅塞與PM2.5的問題。

他透露，由於雪蘭莪州對於綠色運輸的整體價值鏈與運作方式感到讚許並提出學習觀摩的意願，台北市也樂於分享並輸出經驗。

另外，台北近2年對於電子商務與智慧城市的發展與SITEC發展跨境電商與Smart Selangor遇到的議題，則可透過合作，提高雙邊電商的能見度與信賴感，發展電商相關的數位科技、網路安全、創新創業家也可互訪，開發潛在市場與技術鏈結。1060327

(中央社)