杜絕肥貓 行政院擬立法管理財團法人

行政院發言人徐國勇今天表示，財團法人養肥貓、公產變私產等問題引發爭議，政院將立法管理，對財團法人的薪資、董事席次等明文規範，並設立政府解散財團法人的方式和退場機制。

徐國勇表示，行政立法協調會報今天討論「財團法人法」草案。因為現在財團法人的設立跟管理，只用民法或人民團體法，但這兩個法規都是低度管理，國家捐助的財團法人屬於國家資產，應該高度管理，跟民間捐助的財團法人分開；加上財團法人的資訊公開沒有相關規範，因此必須制定財團法人法加以管理。

徐國勇說，財團法人一定是公益性質，但現在常遭社會批評養肥貓、酬庸退休官員；也有很多財團法人接收日產，應該屬於國家資產，卻有私有化嫌疑，政府對捐助財團法人的監督被稀釋；有些已沒有功能的財團法人要如何退場，這些都需要加以處理。

徐國勇舉例，像蔣經國基金會由國家捐助成立，但政府已經對其沒有影響力；原本100%政府捐助成立的中技社，民間董監事席次卻比政府還多，且已脫離公益目的。另外像郵政協會、電信協會等，都是財團法人法通過後將規範的對象。

徐國勇指出，財團法人法草案規定，財團法人的董事和監事不可牟取財團法人的利益，需依照捐助金額分配董、監事席次，且政府須占一定比例的席次，若政府捐助的金錢比例未達1席，則至少要有1席。

對於關於社會關注的肥貓現象，草案也規定，財團法人董監事原則上是無給職，不可領雙薪，如為退休軍公教人員，必須停領退休金或者財團法人薪水。

草案也明定，財團法人必須資訊公開、財務透明，建立會計、內控和稽核機制；並訂定財團法人合併或退場機制，如剩餘財產如何回歸政府，以及政府捐助的財團法人無法達成當初成立目的時，政府得命其解散等。

至於財團法人法的施行時程等細節，徐國勇說，今天會中有討論法案施行後要1年或2年達成規範、草案通過後要6個月或3個月開始實施、法案公布後相關財團法人應該在3個月或1年內申報財產等問題，但因與會立委有不同意見，這些期限將由立法院立法時討論決定。1060327

(中央社)