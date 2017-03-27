四技申請入學 華醫收到74級分考生
四技申請入學第一階段篩選結果公布，中華醫事科技大學視光系收到1名學測74級分的考生申請，令系上師生驚喜又振奮。
中華醫事科技大學今天公布四技申請入學第一階段篩選結果，今年共有高中生申請入學名額193個，吸引1221名考生報名，平均錄取率15.8%。
中華醫大指出，今年學測難度較高，整體成績略降，但報名的考生中卻不乏成績優異的高中生。視光系就收到一名學測成績達74級分的考生報名，令系上師生驚喜又振奮。護理系、醫學檢驗生物技術系、製劑製造工程系也都有學測超過55級分以上的高中生申請入學。
校方指出，這幾年技職教育畢業生深受業界青睞，在就業市場佔有優勢，選讀科大的學生有愈來愈多的趨勢，其中醫護類的就業市場相當搶手。以中華醫大來說，連續多年的四技申請入學，都可見高分考生報名。特別的是，驗光師法通過後，視光系炙手可熱，也吸引高分考生報名。1060327
(中央社)
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