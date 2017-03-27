郭富城認婚訊又傳孕事 「準城嫂」po這照洩端倪

郭富城認婚訊後，「準城嫂」方媛帶球嫁傳聞四起，她昨po健身照，似乎用照片回應一切。(取材自微博)

今年51歲的天王郭富城，一反過去談愛的低調姿態，公開承認與小23歲網紅方媛戀愛ing，兩人如今交往1年多，日前更爆出天王親口認了將娶女友，讓方媛正式升格「準城嫂」，驚喜的婚訊，也讓「帶球嫁」傳聞再度漫天瘋傳。

方媛上月初一句「我有一點小變化呢」，爆出懷孕傳聞，最終由男友郭富城代為澄清，但天王之後也在採訪中表示是時候結婚生子了，果然不久後認了婚訊，也令網友再度懷疑準城嫂肚皮有喜，而雖孕事傳得沸沸揚揚，但方媛在社群上的表現倒是淡定，確定婚訊後，她昨晚首度在微博po照，寫下：「準備出門结果沒去成，好吧！那就來健身房打卡吧，夏天快到了，大家準備好了沒有？」。

只見她貼身的運動服下，小腹平坦、身材玲瓏有緻，似乎藉由照片否認懷孕傳聞，被猜測應該是在為婚禮鍛鍊身型，遇到網友詢問雕塑減重問題，「準城嫂」都相當熱心回應，但對於恭喜她與郭富城的婚事，方媛則不加以回應，相當低調。

(中時電子報)