加強防洪 大里泉水巷雨水下水道5月底動工

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台中市政府水利局為改善台中市大里區泉水巷易淹水問題，將進行雨水下水道箱涵埋設工程，預計5月底進場施工！（陳世宗翻攝）

台中市政府水利局為改善台中市大里區泉水巷易淹水問題，配合內政部營建署泉水巷道路拓寬工程，進行雨水下水道箱涵埋設工程。水利局表示，私有地協議價購程序及地上物拆除工程已於日前全數完成，工程預計5月底進場施工，完工後可加強該區排水防洪能力，確保居民生命財產安全。

水利局長周廷彰說，大里區泉水巷為大里舊草湖地區都市計畫範圍，雖已完成部分雨水下水道建置，但因草湖地區快速發展，且近期泉水巷周邊陸續進行軟體園區建築開發，經評估排水能力恐不足以容納增加的地表逕流量，恐造成淹水問題。

周廷彰指出，水利局特規畫增設泉水巷雨水下水道，將地表逕流水收集後排入下游忠孝路雨水下水道；為提升工程效率，泉水巷雨水下水道與道路拓寬工程採合併發包，並已完成公開招標。

水利局強調，本工程自去年起多次邀集管線單位舉辦施工前管線協調會，再經現勘確認管線遷移期程後，目前正進行管線遷移，預計5月底進場施作雨水下水道工程，埋設寬1.5公尺、高1.5公尺排水箱涵，總長度約360公尺，以加強該區域排水防洪能力。

(中時)