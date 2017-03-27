整治旅遊亂象 雲南祭出史上最嚴措施

雲南省旅遊市場秩序整治工作記者會27日在昆明召開，雲南省旅發委主任余繁在會上發布了史上最嚴的雲南省旅遊市場秩序整治工作措施22條。涉及旅遊購物管理、旅行社管理、導遊管理、景區景點管理、監管機制、旅遊協會改革和政府履職等7個方面，將於2017年4月15日起施行。

余繁表示，取消旅遊定點購物，將所有旅遊購物企業納入社會普遍商品零售企業進行統一監管；嚴禁變相安排和誘導購物，防止購物商店與旅行社和司陪人員之間形成新的灰色利益鏈條，嚴厲打擊購物商店針對旅遊者各類欺詐行為。針對旅遊購物高定價、高回扣等問題，以最徹底的措施斬斷灰色利益輸送。

3月7日，2017年大陸兩會期間，在雲南代表團開放日上，全國人大代表、新任雲南省長阮成發在回應記者的提問時說：「我承諾本月出台史上最嚴的治理措施，治理雲南旅遊亂象。」

(旺報)