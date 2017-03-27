因應道路駕駛考照5月上路 中區監理所辦觀摩會

因應5月起將全面實施普通小型車道路駕駛考照的新措施，台中區監理所今天上午特別舉辦「台中地區道路駕駛考驗觀摩會」，讓相關單位及駕訓業者瞭解即將上路的考照規定，現場並有10名考生實際進行道路考照。

監理所指出，參與道路駕駛考照考生必須完成3至5公里的道路駕駛，考生在上車前必須先檢查車輛四周及輪胎狀況，上車後要檢視儀表板及繫上安全帶，在路口要進行各種道路狀況考試都由主考官針對路況給予指示，同時要測驗路邊停車。

臺中區監理所所長李輝宏表示，道路駕駛的目的除了要提升交通安全、強化駕駛道德與駕駛素養，矯正高危險、高風險與高違規的不良駕駛行為外，更希望改善拿到駕照卻不敢上路的窘境，並有效促進交通安全。

(中時)