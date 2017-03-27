「一童趣雲品」，親子互動溫馨過佳節

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日月潭雲品溫泉酒店，兒童節連續假期推出「一童趣雲品」優惠。（廖志晃攝）

日月潭雲品溫泉酒店，兒童節推出闖關遊戲，讓親子同樂。（廖志晃攝）

迎接兒童節連假，日月潭雲品溫泉酒店於4月1日至4日連續假期，推出住房與餐飲優惠；入住房客，每房可獲得一把「熊貓闖關扇」，由家長帶小朋友闖關；「兒童櫃檯 讓小朋友體驗辦理住房登記，培養自信。

雲品公關副理謝欣潔表示，「一童趣雲品」從4月1日到4日， 全家人聚餐過節享優惠，手機加入雲品LINE好友，現場出示「一童趣雲品」頁面，即可享有2位成人同行，招待1位兒童免費，4位成人同行，2位兒童免費（以此類推）；而「兒童餐檯」提供兒童節限定版菜色，陪伴大小朋友過節。

雲品為兒童節連假，打造的5個趣味關卡，邀請全家來挑戰！包括「仙鶴神針」、「靈猴偷桃」、「杯弓蛇影」、「虎虎生風」、「螳螂快手」等，除了有趣的關卡，讓全家人透過遊戲製造歡笑，全數過關還可獲得兒童節禮物。

「兒童櫃檯」Check-in，讓小賓客做主，下午4至5時，提供兒童專屬櫃檯，小朋友可體驗辦理入住手續，增加住宿飯店的趣味。

(中時)