「一童趣雲品」 親子互動溫馨過佳節
迎接兒童節連假，日月潭雲品溫泉酒店於4月1日至4日連續假期，推出住房與餐飲優惠；入住房客，每房可獲得一把「熊貓闖關扇」，由家長帶小朋友闖關；「兒童櫃檯 讓小朋友體驗辦理住房登記，培養自信。
雲品公關副理謝欣潔表示，「一童趣雲品」從4月1日到4日， 全家人聚餐過節享優惠，手機加入雲品LINE好友，現場出示「一童趣雲品」頁面，即可享有2位成人同行，招待1位兒童免費，4位成人同行，2位兒童免費（以此類推）；而「兒童餐檯」提供兒童節限定版菜色，陪伴大小朋友過節。
雲品為兒童節連假，打造的5個趣味關卡，邀請全家來挑戰！包括「仙鶴神針」、「靈猴偷桃」、「杯弓蛇影」、「虎虎生風」、「螳螂快手」等，除了有趣的關卡，讓全家人透過遊戲製造歡笑，全數過關還可獲得兒童節禮物。
「兒童櫃檯」Check-in，讓小賓客做主，下午4至5時，提供兒童專屬櫃檯，小朋友可體驗辦理入住手續，增加住宿飯店的趣味。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。