清明掃墓將屆 消防局辦公墓火警演練
下周就是清明掃墓連續假期，因應每年清明節火警頻傳，新北市消防局第4救災救護大隊今天（27）日下午2時，在新店區五城花園公墓舉行墓地火警演練，並現場向提前掃墓的民眾宣導防火要領，不少民眾也對消防隊員說：「謝謝你們，辛苦了！」
第4救災救護大隊長蕭力愷表示，由於許多公墓地處偏僻，缺乏水源且消防車輛進出不易，今天共動員15名警、義消及10輛消防車輛，特別演練火警發生初期，由消防人員現場使用「背負式水袋」與以廢棄水帶製作的「滅火把」打火。
消防人員發現火勢逐漸擴大，通報指揮中心加派人車以「長距離水線部署」、「移動式幫浦延伸水線」及消防車輛「占據消防水源」等方式，實施「周界防護」防止延燒範圍擴大，演練過程順利逼真。
蕭力愷說，由於每年清明掃墓期間，民眾祭祖焚燒金紙常造成墓地雜草火警，且經常多處墓地同時發生火警，讓消防人員疲於奔命，希望民眾掃墓前先向公墓駐點消防人員索取消防水袋，焚燒金紙後熄滅火源後再離開，並謹記「清明防火四不、二記得，即雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚，以及記得滅餘燼、記得收垃圾」，防止墓地火警損及先人常眠之處。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。