清明掃墓將屆　消防局辦公墓火警演練

新北市消防局第4救災救護大隊今天下午在新店區五城花園公墓舉行墓地火警演練，演練過程順利、逼真。（新北市消防局提供）

新北市消防局第4救災救護大隊今天下午在新店區五城花園公墓舉行墓地火警演練，消防人員以「背負式水袋」滅火。（新北市消防局提供）

新北市消防局第4救災救護大隊今天下午在新店區五城花園公墓舉行墓地火警演練，消防人員以自製的「滅火把」滅火。（新北市消防局提供）

下周就是清明掃墓連續假期，因應每年清明節火警頻傳，新北市消防局第4救災救護大隊今天（27）日下午2時，在新店區五城花園公墓舉行墓地火警演練，並現場向提前掃墓的民眾宣導防火要領，不少民眾也對消防隊員說：「謝謝你們，辛苦了！」

第4救災救護大隊長蕭力愷表示，由於許多公墓地處偏僻，缺乏水源且消防車輛進出不易，今天共動員15名警、義消及10輛消防車輛，特別演練火警發生初期，由消防人員現場使用「背負式水袋」與以廢棄水帶製作的「滅火把」打火。

消防人員發現火勢逐漸擴大，通報指揮中心加派人車以「長距離水線部署」、「移動式幫浦延伸水線」及消防車輛「占據消防水源」等方式，實施「周界防護」防止延燒範圍擴大，演練過程順利逼真。

蕭力愷說，由於每年清明掃墓期間，民眾祭祖焚燒金紙常造成墓地雜草火警，且經常多處墓地同時發生火警，讓消防人員疲於奔命，希望民眾掃墓前先向公墓駐點消防人員索取消防水袋，焚燒金紙後熄滅火源後再離開，並謹記「清明防火四不、二記得，即雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚，以及記得滅餘燼、記得收垃圾」，防止墓地火警損及先人常眠之處。

(中時)