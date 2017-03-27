不滿日總務副大臣訪台 陸外交部：一再挑釁滋事
日本總務副大臣赤間二郎日前來到台灣，參加日本台灣交流協會主辦的「多彩日本」活動，他是台日1972年斷交後，訪台的最高層日本官員；對此，中國大陸官方已向日本表達反對立場，並形容日方此舉為挑釁滋事。
赤間二郎25日抵達台灣時，就已透露這次台灣行面臨了一些困難，日本NHK電視台也指出，預料大陸會對此反彈。
果不其然，大陸外交部今（27）日舉行例行記者會，發言人華春瑩被問到相關話題時即表示，日方現職副大臣訪台，已違反日本和台灣只能維持民間和地區性往來的承諾，「嚴重背棄中日四個政治文件精神。」
另外，華春瑩還說，從年初開始，日本雖在口頭聲稱遵守對於台灣問題的承諾，但實際行動卻一再挑釁滋事，已對中日關係改善造成嚴重干擾；她強調，台灣問題涉及大陸核心利益，不容挑戰，日方應了解此問題之嚴重性。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。