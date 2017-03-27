不滿日總務副大臣訪台 陸外交部：一再挑釁滋事

華春瑩（右）在大陸外交部的例行記者會上，批評赤間二郎訪台一事。（圖／盧禕祺攝、大陸外交部資料照／合成）

日本總務副大臣赤間二郎日前來到台灣，參加日本台灣交流協會主辦的「多彩日本」活動，他是台日1972年斷交後，訪台的最高層日本官員；對此，中國大陸官方已向日本表達反對立場，並形容日方此舉為挑釁滋事。

赤間二郎25日抵達台灣時，就已透露這次台灣行面臨了一些困難，日本NHK電視台也指出，預料大陸會對此反彈。

果不其然，大陸外交部今（27）日舉行例行記者會，發言人華春瑩被問到相關話題時即表示，日方現職副大臣訪台，已違反日本和台灣只能維持民間和地區性往來的承諾，「嚴重背棄中日四個政治文件精神。」

另外，華春瑩還說，從年初開始，日本雖在口頭聲稱遵守對於台灣問題的承諾，但實際行動卻一再挑釁滋事，已對中日關係改善造成嚴重干擾；她強調，台灣問題涉及大陸核心利益，不容挑戰，日方應了解此問題之嚴重性。

(中時電子報)