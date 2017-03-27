世大運反恐演練逼真 黑鷹直升機超吸睛
2017世大運舉辦在即，由於30日反恐演習將正式登場，總統蔡英文也會到場，今天下午特地預演，模擬爆破場景，並出動黑鷹直升機垂降救人，場面逼真，讓路過的民眾看傻了眼。
世界大學運動會將在8月正式登場，由於災害防救及反恐演習將在30日正式登場，蔡總統將到場視察，因此今天下午在小巨蛋、台北田徑場特別封路進行演練。
台北世大運組織委員會維安處長、台北市警察局警政監黃嵩琛指出，國外恐怖攻擊事件頻傳，北市已做好相關演練，今天演習重點是爆裂物處理、人質挾持，初步估計，已動員3000名同仁支援。
演練過程中，最令人吸睛的除了黑鷹直升機垂降救人，吸引不少軍事迷帶著鏡頭在封鎖線外拍攝外，警方特別封起小巨蛋前的南京東路至北寧路段演練「公車挾持」，由霹靂小組荷槍實彈攻堅，還特別將公車玻璃擊碎，場面相當逼真，令一旁的路人看傻了眼。
這次的演練項目，分別有「反劫持演練」、「爆裂物偵蒐及處置、毒化災搶救、黑鷹直升機進行空/地立體攻堅、重大火災搶救」及「大量傷病患處置、前進指揮所開設」。1060327
(中央社)
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