蔡依林代言熱銷慶功 黃子佼扮鬼怪孔劉

翔宇生醫旗下愛美新產品狠砸新台幣3000萬元，找來亞洲時尚天后蔡依林代言。蔡依林今天性感出席慶功宴，主持人黃子佼更扮起韓劇「鬼怪」中孔劉的角色，逗樂了天后。

台灣醫美醫材翔宇生醫董事長蔡嘉櫸表示，蔡依林是個對自己很嚴格的代言人，要求自己先喝一個月才願意接代言。蔡依林首度為健康美顏飲品代言魅力驚人，產品甫上市時一度供不應求，上市3個月熱銷100萬盒，目前已經備妥日產能6至8萬盒的產能因應。

翔宇今天在寒舍艾美酒店舉辦熱銷百萬慶功記者會，邀請代言人蔡依林及嘉賓蒞臨現場出席。

蔡依林今天以一席白色連身服裝登場，右腿開岔到大腿，性感十足；慶功宴會中主持人黃子佼，在播放影片時突然下台換裝，身上多了一把劍，大玩韓劇「鬼怪」中孔劉的角色扮演， 讓蔡依林笑到合不攏嘴，現場也笑聲不斷。

為了見證產品魅力，Jolin與主持人黃子佼現場玩起喝飲品擺出各種時尚Pose的遊戲，Jolin擺出4種霸氣破表的Pose，架式更勝當時的米蘭時尚週。1060327

(中央社)