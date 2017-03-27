駁二「消逝的存在」展 用糖翻出108尊佛像
是琉璃嗎？不，是糖！高雄駁二駐村藝術家雙人聯展「消逝的存在」，日籍藝術家以砂糖鑄造108尊20公分佛像，佛像代表莊嚴及沉靜，糖卻是象徵現實生活中被糖衣包裹的消費文化及慾望，流露著濃濃的禪風。
日本籍藝術家Yuka Otani駐村期間，在曾是台灣經濟占有重要一頁歷史的台糖倉庫創作，糖成為創作的媒材。
她的作品「Annica」《無常》以翻糖鑄造108尊高約20公分的佛像，藉由不同溫度的鑄燒，每尊佛像呈現出不同的顏色及透明度，彷彿琉琉璃般的視覺效果。
不過，糖因有物理性，這些佛像會隨著時間漸漸融化，曾經存在的物件會漸漸消逝。而佛像代表莊嚴及沉靜，糖卻是象徵現實生活中被糖衣包裹的消費文化及慾望，兩者之間形成一種很大的對比及反差。
以108為數，是因為在日本文化是欲望的象徵，在日本傳統習俗中，每逢新年除夕，民眾會在廟宇敲108聲鐘響，代表送走今年的所有慾望。
相對於Yuka的東方禪意，西班牙藝術家Pablo MercdoPablo則是以非常科學計算的方式展示「時間」。
作品 「Now」《此刻》利用4臺高階投影機，結合新科技3D光雕技法，將170秒長的影片分割投影在170片彎曲如紙片的壓克力板上，看起來如同170張瞬間停格灑落於空間中的紙片效果，以詩性的視覺創作來具體呈現愛因斯坦的相對論，及大腦記憶如何改變時間感。
「消逝的存在」藉由兩位不同背景的藝術家創作對「時間」進行不同的詮釋與對話，同時，在展覽期間也規畫「策展人導覽活動」，歡迎民眾踴躍參加，詳情請上駁二官網查詢。
(中時)
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