菊元百貨未登錄古蹟挨批 文化局：不接受黑箱指控

台北博愛路上的「菊元百貨」是全台第一間百貨公司，近年文史工作者積極向北市府提報，日前北市文資會進行文資審議，僅登錄歷史建築，未獲古蹟身分，令文史工作者大為不滿，要求文化局重啟審議。（陳燕珩攝）

台北博愛路上的「菊元百貨」是全台第一間百貨公司，近年文史工作者積極向北市府提報，盼能指定為古蹟，後續才能妥善保存。日前北市文資會審議結果僅登錄為「歷史建築」，令文史工作者無法接受，要求柯市府重啟審議。北市文化局今重申，菊元百貨內、外條件與當年差距過大，經文資委員4次現勘，才做出歷史建築的決議。

文化局指出，委員現勘時發現，建物目前的外觀與內裝部分，皆與菊元百貨當年差距甚大，以前1、2樓是挑高式的中庭，有樓梯可走上去，現在挑高空間已不復見，樓梯改道並從另側蓋電梯，最重要的塔樓餐廳也全部拆除；外牆部分經委員檢視後，當年的景況也不復見，並非像文資團體所說，都還包覆在玻璃帷幕裡。

由於菊元百貨比台南古蹟林百貨更早興建，卻未獲古蹟身分，屢遭文史團體質疑，對此文化局表示，林百貨修復前都還是原樣貌矗立台南街頭，與現存的原菊元百貨建物，在內、外條件都有相當大的差別，經委員整體評估後，才做出登錄歷史建築的共識。

文化局表示，北市文資委員兼具建築、土木、結構、景觀、生態、都市計畫、文化資產修復、保存等領域的專業，每個文資標的物都是個案，各有需爬梳的脈絡與保存條件，文化局尊重委員的綜合考量及專業決議。

文化局還說，菊元百貨登錄為歷史建築，依據《文化資產保存法》第18條，所有權人提送修復計畫修復後，若有增加價值，可重新討論是否具古蹟身分。外界若有新事證，也歡迎再度提報，或直接向文化部文化資產局爭取指定國定古蹟。

文化局強調，市長柯文哲上任後，北市文資會從2015年10月15日開始，審議全程開放民眾旁聽，並在網路直播，上網公告審議錄影，創全國之先，審議過程公開透明，絕不能接受黑箱作業的指控。希望各界提出各種事証和意見時，需基於事實現況與法律基礎深入討論。

(中時)