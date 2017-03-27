NBA》曾經投錯籃框 馬里昂感覺糗到爆

前NBA射手馬里昂(左)受要來台參加國泰三對三大專籃球訓練營活動，主辦單位贈送他一幅插畫，馬里昂笑開懷地拿在手上。(黃邱倫)

曾在2011年幫助小牛奪得總冠軍的神射手馬里昂（Shawn Marion)26日晚間首度造訪台灣，27日下午現身世新大學，替由國泰金控與NBA合作舉辦的國泰NBA三對三籃球賽系列活動揭開序幕，馬里昂的臉上並沒有因時差問題而顯得疲憊，反而笑開懷的問候台灣球迷，他對於生涯印象最深刻的印象就是有一次將球投進自家籃框，當場糗到爆點。

前NBA球星馬里昂來台，他印象最深刻的一場比賽就是曾經將球投進自家籃框，當時糗到不行。

進入第7年的國泰NBA Youth Madness大專籃球三對三將再次席捲台灣，並且首次在台舉辦NBA教練訓練營，為台灣的基層教練講解培訓青少年選手的要領。除了邀請2015年退役的馬里昂擔任教練外，他還預定在台灣的期間參觀幾所大學，希望可以藉此鼓勵學生族群參與2017國泰NBA Youth Madness這類的籃球賽事，透過籃球創造出更健康、正面的生活。

馬里昂來台，主辦單位致贈他一幅插畫，他最喜歡的就是幫助小牛奪冠的那個趣味圖畫。

此外，馬里昂預定在30日與廣東東菀籃球學院及NBA培訓中心的技術總監布魯斯.帕瑪 (Bruce Palmer)在台北南港運動中心進行一場NBA教練訓練營，為來自全台各所學校共40多位的基層教練、體育老師講解籃球訓練的技巧及如何培訓年輕選手發展。

馬里昂來台，受到世新大學學生們的熱情歡迎

馬里昂表示，「很高興看到如此熱情的台灣球迷，可見得這裡的民眾平日就很喜歡打籃球，尤其是看到不少球迷舉著我的頭像牌子，很驚訝我在台灣能受到如此歡迎。」

現場主持人提問馬里昂對於16年的NBA生涯印象最深刻的比賽時，馬里昂毫不猶豫地說起過往那段投錯籃框的糗事，以及幫助小牛4比2擊敗奪得總冠軍的光榮時刻。

而馬里昂的怪異投籃姿勢同時也是NBA一絕，馬里昂說，這是他從年輕時期的投籃姿勢，不曾有教練要求他更改姿勢。

如果現在要馬里昂組成三對三的團隊，他會選擇誰當隊友，馬里昂的第一人選就是「籃球之神」喬丹，第二人選是「俠客」歐尼爾，至於第三人選場邊球迷開始起鬨說林書豪、布萊恩等人，馬里昂猶豫不決的認為應該要選全能型球員，經過幾番思考後決定選擇奧斯卡羅伯森(大O)，這樣的黃金組合肯定能擊敗所有隊伍。

NBA台灣區總經理高培明(Bimal Kapoor)表示，「國泰一直是一個非常棒的合作夥伴，幫助我們連結台灣的籃球迷，推廣籃球運動，如今第７屆即將展開，我們也將首次在台舉辦最原汁原味的教練講習，提高台灣基層教練籃球知識及如何有效培訓年經球員。」

(中時電子報)