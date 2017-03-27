世大運主題曲 找國際電音大師編曲

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台北市政府27日在大廳舉行世大運主題曲「擁抱世界擁抱你」發布記者會，世大運主題曲徵選活動評審召集人黃韻玲（前右一）、製作暨編曲人蘇通達（前中），及樂團「I-WANT 星勢力」等人出席。（記者林瑞益攝）

台北市政府27日公布2017年台北世界大學運動會主題曲「擁抱世界擁抱你」，由樂團「I-WANT 星勢力」演唱，加上舞者表演，炒熱氣氛。該曲特地找上國際電音大師Howie B.、台灣製作暨編曲人蘇通達跨刀製作。

台北市政府27日在大廳舉行記者會，由知名主播徐展元主持，世大運主題曲徵選活動評審召集人黃韻玲、製作暨編曲人蘇通達等人出席。

「擁抱世界擁抱你」在去年7月經網路海選、三場複賽與一場決賽角逐，從264件作品中脫穎而出，由舞炯恩．加以法利得創作。

(旺報)