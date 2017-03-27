南投縣長林明溱：建議中央調整一例一休政策

南投縣長林明溱（左）邀集各界座談，了解一例一休的衝擊。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱，27日主持縣務會議時，針對日前辦理3場一例一休企業座談會，責成社會及勞動處盡速彙整企業建言，建請中央依照產業環境，調整一例一休政策。

林明溱表示，一例一休規定過於嚴格，缺乏彈性，加班費計算方式繁瑣，各行各業產業環境殊異，無法一體適用，尤其觀光服務業衝擊更大，嚴重影響人力及服務品質，更造成勞工收入減少、無所適從等怪現象！

因此，縣府特別邀請業者及勞工代表座談，了解各行各業的困難和心聲，經過熱烈討論後，達成「休例假不要硬性規定，以總日數管理方式，讓勞工可以彈性調整，合理運用休假」、「加班以總加工時數方式管理，讓勞工可以合理調整運用配合實際工作需求」、「加班費計算方式不論平日或休假日，都以1.5倍計算」等共識。

(中時)