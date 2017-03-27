《時來運轉》騎士東區龍頭告急 作客馬刺下必勝令

騎士隊詹姆斯期待球隊能趕緊回到正軌。(美聯社資料照)

尋求衛冕的騎士隊，本季持續雄踞東區龍頭寶座，但進入3月後，即使有詹姆斯坐鎮，卻只打出6勝8敗戰績，原本領先的優勢，遭「綠衫軍」塞爾提克緊追不捨，如今兩隊已無勝差，憑藉較佳勝率還坐在東區龍頭寶座的騎士，當然不希望保持整季的東區最佳戰績在球季末段拱手讓人，台灣時間明早8點作客馬刺主場，將是龍頭保衛戰，但求勝並不容易。

騎士隊本季打不出衛冕軍氣勢，關鍵就是防守，本季平均每場比賽失分達106.9分，在東區排名倒數第4，就算平均可攻下110.5分，但面對接下來高強度的季後賽，騎士隊的防守不佳，將是衛冕隱憂。此外，相較於塞爾提克、巫師與暴龍等緊追在後的東區勁旅都在連勝中，騎士隊進入季後賽前的狀況，更讓衛冕路看來艱辛。

騎士隊在迎接季後賽前還有10場比賽，其中有7場比賽是面對季後賽球隊，對近況不佳的騎士隊而言，將是嚴厲考驗，但詹姆斯認為，教練團將在這段時間找到最適合球隊的打法、陣容搭配，他說：「每一年都是不同的情況，我相信教練團會找出最好的策略。」

騎士要保住東區龍頭，明早在馬刺隊主場一戰至關重要，兩隊本季首度交手，馬刺隊經過延長賽以3分取勝，當時馬刺少了保羅蓋索、帕克，但里歐納德狂飆個人生涯最高41分，是馬刺險勝關鍵。

篤定進軍季後賽的馬刺隊，已連續3個球季完成單季打敗其他29隊的壯舉，目前距離全聯盟龍頭勇士隊也只有2.5場勝差，為了主場優勢，沒有輸球的理由，馬刺例行賽同樣剩下10場比賽，也是多達7場將面對季後賽球隊，季後賽經驗豐富的保羅蓋索強調，將把握最後例行賽機會，將球隊狀況調整為季後賽模式。

(中時電子報)