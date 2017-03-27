桃猿主場開幕戰 史博威對戰布魯斯

史博威。（取自Lamigo桃猿粉絲團）

統一獅洋投布魯斯。(資料照，謝明祚攝)

Lamigo桃猿本季主場首戰將在28日迎戰統一獅，桃猿排出新洋投史博威掛帥，盼替球隊拚開胡，獅隊則由去年中職三振王布魯斯迎戰。

史博威是桃猿本季唯一的新洋投，球速有超過150公里的水準，但他在季前官辦熱身賽表現不理想，唯一出賽就是在18日面對中信兄弟，先發4局丟6分，其中被曾陶鎔轟出一發3分全壘打，吞下敗投。

獅隊則是由續留洋投布魯斯掛帥，去年他在中職先發30場，拿下11勝9敗，自責分率5.28，其中以對戰桃猿最具壓制力，12場出賽戰績5勝2敗，自責分率3.62。布魯斯今年在官辦熱身賽對富邦悍將出賽1場，主投4局失3分（2分責失），送出8次三振，無關勝敗。

猿隊明天進行主場開幕戰，本周5戰都在桃園球場開「桃捷趴」，安排豐富活動，明天首戰全隊將換上桃捷主題球衣亮相，20位LamiGirls將全員到齊，還邀請日職羅德隊吉祥物「馬君」和啦啦隊「乾杯女孩」來台同歡，湯瑪士小火車和胖總管也會現身。

(中時電子報)