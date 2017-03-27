火車撞死6頭牛 像打保齡球
台鐵區間車27日上午9時許，在台東鹿野段撞上牛群，6頭牛慘死鐵軌上，造成車廂受損，總計4列車、430名旅客行程延誤，邱姓飼主傷心表示，這6隻小牛都不到1歲大，損失約35萬元，最擔心的是，恐怕還要賠償車廂受損。
昨天上午9點10分，台鐵1列台東往花蓮4621車次區間車，在即將進入鹿野站（北迴鐵路141公里處），司機員乍見鐵軌上有群牛，盡管緊急剎車，並對牛按喇叭，但是牛群並沒意會過來，看到火車來也不知道要閃躲。
瞬時間，火車如保齡球般衝撞入牛群，牛隻四處噴飛「全倒」，其中1隻被捲入車底，拖行100公尺，身首異處，鐵軌旁還散落牛蹄，6隻牛全部死亡。
「火車撞牛，已不是新聞，但是1次撞到6隻，堪稱史上最多」，關山警分局表示，當時獲報後，立即由副所長周平和率5位員警，趕往現場協助台鐵人員「抬牛」，迅速清空軌道，讓火車順利通過。
「早上把牛綁在在2公里外吃草，我也不知道牛怎麼走上鐵軌的」，6頭牛枉死鐵道，延平鄉鸞山下野部落布農族邱姓飼主傷心地表示，他平時打零工維生，為了貼補家用，3年前開始養牛，被撞死的這6頭牛都1歲大，損失近35萬元，不僅心血泡湯，恐怕還要面對台鐵求償。
事發後，火車上12名旅客換乘301次自強號，這次事故影響4列車，影響旅客430人；至於受損區間車排障器撞壞，無法長途行駛，已進廠維修。
另外，鐵路警察局台東分駐所所長李忠川，在記者到現場採訪時，當場要盤查記者身分，還強迫記者把畫面洗掉，並強調自己有肖象權，借用派出所偵訊時，還把媒體記者趕出去，事後一再躲避，直到被擋下後，才開車窗道歉。
律師吳漢成表示，警察這種行為，已經明顯違反新聞採訪和人身自由。
(中時)
關鍵字：台東鹿野段
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