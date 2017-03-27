中市首創 空拍機出動製作易肇事路段圖庫
台中市交通事故現場圖數位化工作領先全國，過去已建立易肇事路口圖庫範本約7000處，近期再首創導入空拍機，再運用高科技強化200處易肇事路口交通事故現場圖庫，提升交通事故處理精準度、公信力及時效，並兼顧民眾的權益。
台中市警察局長陳嘉昌表示，台中市在105年請各分局提報10至15處轄內易肇事路口，整合統計200處由專業廠商透過空拍機滯空俯視優勢拍攝路口幾何相片，再以製圖軟體完成圖庫範本，提供事故處理人員使用，數位化有助於精準度及公信力，並獲警政署、地檢署、警專及警大等單位肯定。
台中市警局交通大隊表示，台中市交通事故現場圖數位化工作領先全國，過去已建立易肇事路口圖庫範本約7000處，近期再運用空拍機等高科技強化200處易肇事路段圖庫，可有效縮短處理人員肇事地點現場圖的繪製時間及正確度，達成提升交通事故處理時效及兼顧民眾權益的目標。
交通大隊指出，員警在處理交通意外現場時，對路型複雜道路，如多岔路、不規則或不對稱等地點，不但費時，又易因錯誤率而引發當事人物爭議。
交通大隊指出，現場圖圖庫建立最大的效益是製作符合比例的現場圖，一般路口可能要花20分鐘至3個小時不等，推動預先建立現場圖圖庫後，在現場製圖的時間只要6分鐘至20分即可完成，精確度又高，可有效提升交通事故處理品質。
(中時)
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